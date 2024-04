NDR 90,3 eröffnet den Plattdeutschen Tag mit einer Gala Stand: 05.04.2024 16:48 Uhr NDR 90,3 eröffnet den Plattdeutschen Tag mit einer Plattdeutsch-Gala. Mit dabei am 19. April sind viele plattdeutsche Künstlerinnen und Künstler aus Hamburg.

Am 20. April findet der Plattdeutsche Tag in Hamburg mit mehr als 50 Veranstaltungen statt. Schirmherrin der vom Plattdeutschen Rat intiierten Aktion ist Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank. NDR 90,3 läutet den Plattdeutschen Tag bereits am Abend des 19. April ein. Seien Sie bei der Auftaktveranstaltung dabei und erleben Sie unter anderem die die Hamburger Plattdeutsch-Stars Norma, Gerrit Hoss und Wiebke Colmorgen mit wunderbarer Musik auf Plattdeutsch. Dazu gibt es plattdeutsche Geschichten unserer Hamburger "Hör mal'n beten to" Autorinnen Carina Dawert, Marie-Sophie Koop und Annie Heger. Moderiert wird der Abend von NDR 90,3-Plattdeutsch-Redakteur Jan Wulf. Der Abend ist zeitnah im Anschluss an die Veranstaltung als "Wi snackt Platt"-Podcast abrufbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 31.03.2024 | 08:30 Uhr