"Wünsch Dir Deinen NDR": Jan Starkebaum packt mit an Stand: 13.06.2022 08:00 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Jan Starkebaum bietet eine helfende Hand für Niedersachsen an.

Als Moderator von Hallo Niedersachsen und NDR 1 Niedersachsen verbringt Jan Starkebaum viel Zeit in den Redaktions- und Studioräumen des NDR Niedersachsen. Für "Wünsch dir deinen NDR" zieht es ihn raus. Jan Starkebaum dazu: "Bei jedem Wetter auf dem Bau; oder Akkorddienste in der Pflege. Die härtesten Jobs in Niedersachsen haben eine helfende Hand verdient. Wenn Sie mit vollem Körpereinsatz malochen - dann komme ich vorbei und packe mit an. Staub, Lärm, Dreck - nichts soll mich aufhalten."

Einsendeschluss für die Aktion ist der 30. Juni 2022. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 18. September.

