Helge Albrecht

Ich bin an der Schlei mit Mopeds, Platt und schlechtem Hochdeutsch aufgewachsen, so wie in den Werner-Comics. Zur Sicherheit habe ich deshalb nochmal Deutsch und Kulturwissenschaften in Kiel studiert. Die mir bis dahin bekannten "Ws" (Wind, Wasser, Wikinger, Weizenkorn) wichen dann schnell den neuen (Warum? Was? Wer? Welle Nord). Hier durfte ich ein paar Jahre als Autor und Reporter richtig viel ausprobieren.

Erst Bühne, dann Volontariat

Nebenbei bin ich als Poetry-Slammer auf verschiedenen Bühnen in der gesamten Republik aufgetreten: von Morsum bis München, von Dorfkneipe bis Elphi.

Danach wollte ich beim NDR aber nochmal eine richtige Lehre machen: Während meines Volontariats habe ich mich zwei Jahre komplett durch Norddeutschland "reportert" - um schließlich wieder ganz in den Norden zurückzukommen.

Wat so schnackt warrt

Nu heff ik mi fastsett in de Redakschoon in Kiel un kümmer mi üm Kultur un Spraken, so as Plattdüütsch un Frasch. Ik müch dat wiesen, wat bi uns schnackt warrt - online, in’t Fernsehen un Radio.

