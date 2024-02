Carina Dawert

Moin tosamen! Ich bin eine waschechte norddüütsche Deern. Als geborene Kieler Sprotte ist Norddeutschland Teil meiner DNA. Und alles südlich der Elbe ist für mich Süddeutschland. Oder Italien.

Nur ein norddeutsches Mysterium bleibt in meinem Leben bislang ungeklärt: Vom Fischbrötchen mag ich nur das Brötchen. Und das Salatblatt. Das Fischgen habe ich bei der Geburt leider nicht mitbekommen. Dafür aber die Leidenschaft fürs Meer. Dort verbringe ich möglichst viel Zeit - wobei mein Voting zwischen Nord- und Ostsee immer ausgeglichen ist.

Norddeutsche Verbundenheit und Authentizität

Für mich verbindet Schleswig-Holstein nicht nur zwei Meere. Es verbindet auch die Menschen, die darin leben. Ich genieße, dass ich in den verschiedensten Ecken unseres Landes Platt schnacken kann. Denn Platt kümmt vun Harten. Un wenn een mit dat Hart snacken deiht, gifft dat keen Du un Ik. Sünnern een Wi!

Aber egal, in welcher Sprache ich schnacke: Mir ist wichtig, dass ich immer authentisch bin. Wer mich einmal gehört hat, weiß: So schnackt nur ein Nordlicht!

Kühl ist bei uns höchstens das Wetter

Als Moderatorin, Rednerin, Slam-Poetin und Autorin liebe ich es besonders, Menschen mit meinen Geschichten und Schnacks dort abzuholen, wo sie stehen: mitten im Leben.

Der norddeutsche Rundfunk war in meinem Leben immer ein fester Begleiter. Dass ich inzwischen selbst Teil dieser norddeutschen Familie bin, freit mi bannig! Ob als Moderatorin, zum Beispiel des Feierabendmagazins "Von Binnenland und Waterkant", als Geschichtenerzählerin in den kultigen NDR Sendereihen "Hör mal 'n beten to" oder "De Week op Platt" oder auch als Entertainerin auf NDR Live-Events - von Festival bis Poetry Slam: Wenn meine Zuhörerinnen und Zuhörer mit mir eine gute Zeit haben, geiht mi dat ok goot!

In Kürze zusammengefasst könnte dieser Beschreibungstext also auch einfach so lauten: Löppt! Mehr Worte braucht ein Nordlicht nämlich nicht.