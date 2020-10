Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein Montags bis freitags von 15 Uhr bis 19 Uhr verbringt unser Moderator Pascal Hillgruber gemeinsam mit Ihnen den Nachmittag. Mit viel Humor und journalistischem Gespür behält er den Tag im Blick.

"Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein" bringt die wichtigsten Themen aus dem Land, bietet Orientierung und bringt Sie auf den aktuellen Stand: zu Hause, im Büro oder auf dem Weg in den Feierabend. Dazu gibt es Schleswig-Holsteins Wetter - zuverlässig und genau - sowie einen Moderator, der Sie charmant und mit Wortwitz durch den Nachmittag begleitet. Warum er das so gerne tut, verrät Pascal Hillgruber im Interview.

Warum bist du gerne Moderator am Nachmittag?

Pascal Hillgruber: Weil die Sendung am Nachmittag eine tolle Mischung aus allem ist. Der Nachmittag ist die perfekte Zeit, um zu resümieren, was bisher am Tag passiert ist. Gleichzeitig kann ich auch aktuelle Informationen aufbereiten oder schon auf den nächsten Tag schauen - und das mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, zusammen. Und natürlich liebe ich es, darüber mit Ihnen zu schnacken. Dazu kommt eine meiner Lieblingsbeschäftigungen: Sport und die passende Musik auf dem Weg in den Feierabend. Zack! Das ist Schleswig-Holsteins Nachmittag.

Was gefällt dir an Schleswig-Holstein und den Menschen hier besonders?

Hillgruber: Die Weite! Schleswig-Holstein ist größtenteils so platt, dass man am Mittwoch schon den Sonnabend sehen kann. Außerdem sind die Menschen aufrichtig und herzlich, hier zählen ein Handschlag und ein Wort noch was.

Warum liebst du Musik so sehr?

Hillgruber: Weil ich mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen kann. Musik begleitet uns in jeder Lebenssituation und löst Emotionen bei Menschen (und Tieren!) aus. Für mich sind vor allem die 70er und 80er spannend, weil mich das an meine Zeit auf dem Rücksitz des Opel Ascona meines Vaters erinnert. Der lütte Hillgruber und Billy Ocean. Ein zeitloser Klassiker.

Pascal möchte mit Ihnen reden

Sie haben ein Thema über das wir unbedingt sprechen sollten? Dann melden Sie sich bei uns. Möglichkeiten gibt es viele: Rufen Sie an unter der kostenfreien Rufnummer (0 8000) 96 66 66. Laden Sie sich die NDR Schleswig-Holstein App herunter und schreiben Sie uns über den Messenger. Oder werden Sie Fan unserer Facebook-Seite.