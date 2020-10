Pascal Hillgruber Moin Schleswig-Holstein! Ich freue mich riesig, hier bei uns im "Land zwischen den Meeren" zu sein. Ich liebe unsere Luft, den Wind, das Grün der Landschaft und unsere Gelassenheit im Norden.

Aber wie komm' ich überhaupt hierher? Einfachste Antwort: Mit dem Auto. Berufliche Antwort: Über Umwege als Deutsch- und Englischlehrer, dann als Radiomensch über Nordrhein-Westfalen und später in Hamburg bei den NDR 2-Kollegen, hat es mich nun an die Kieler Förde gespült. Seit 2015 bin ich endlich bei dem Radiosender mit den tollsten Hörern, im schönsten Bundesland und mit der abwechslungsreichsten Musik gelandet. Hätten wir eine Webcam im Sendestudio, könnten Sie mich bei 99 Prozent aller Songs mittanzen und -singen sehen (zum Glück nicht hören). Beim restlichen Prozent trinke ich Tee und genieße. Jedes Jahrzehnt meines Lebens hat Musik eine große Rolle gespielt - und diese Musikjahrzehnte hören wir alle zusammen bei uns!

Dann bin ich in Ihrem Radio

Auf NDR 1 Welle Nord machen wir uns montags bis freitags zusammen auf den Weg in den Feierabend! Von 15 bis 19 Uhr besprechen wir, was am Tag bisher wichtiges passiert ist und behalten im Blick, wie sie sich entwickeln. Dazu gibt es interessante Gesprächspartner und natürlich die beste Musik für Schleswig-Holstein. Ich freu' mich auf Sie!

Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein Unser Moderator Pascal Hillgruber startet von Montag bis Freitag gemeinsam mit Ihnen humorvoll in den späten Nachmittag. ARD Hitnacht - das Magazin der Landesprogramme Die ARD Hitnacht wird von 22 Uhr bis 6 Uhr ausgestrahlt. Die vier NDR Programme wechseln sich monatlich ab.

Schreiben Sie mir eine Mail! Ich freue mich auf Post von Ihnen.

