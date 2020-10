Julian Krafftzig

1. Dein erster Berufswunsch war? Ich wollte als Kind Astronaut werden. Als aber 1986 die Raumfähre Challenger kurz nach dem Start vor laufender Kamera explodiert ist, war ich erschüttert und tief berührt - und habe den Berufswunsch sofort ad acta gelegt.

2. Dein peinlichster Versprecher On Air war? Ein Versprecher war es nicht ganz, aber ich hatte mal ein Pärchen live im Studio, bei dem der Freund seiner Freundin spontan eine Heiratsantrag gemacht hat. Leider hat sie anstatt "Ja, ich will" zu sagen geschwiegen … Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken, weil ich so perplex von diesen zehn Sekunden Stille war. Der Freund war auch fassungslos. Ich habe beide gebeten, nochmal eine Nacht drüber zu schlafen. Zwei Wochen später dann das Happy End: Ich habe eine Mail von ihr bekommen, dass sie jetzt "Ja" gesagt hat. Puh …

3. Star Wars oder Star Trek? Mich hat Star Wars als Kind sehr beeindruckt. Ich habe Anfang der 80er als kleiner Steppke sogar noch die ersten Original-Filme im Kino gesehen. Am besten fand ich den unrasierten Chewbacca und den dicken Wurm Jabba the Hutt mit seiner Wasserpfeife. Außerdem war ich heimlich in Prinzessin Leia verliebt.

4. Sport gucken oder Sport machen? Hier kann ich nichts ausschließen. Ich schaue gerne Sport, noch lieber mache ich aber selbigen. Mit Freunden joggen gehen, Snowboarden mit meiner Frau und Familie, Tennis draußen auf dem Platz, Tauchen bei milden Wassertemperaturen und bunten Fischen, Fitness, wenn ich mal nicht raus kann.

5. Letzte Träne vorm TV bei ... ... da bin ich leider echt sensibel. Ich weine bei vielen Filmen und Serien, sobald die traurige Musik im Hintergrund beginnt. Am Schlimmsten war es bei "P.S. Ich liebe Dich", "Forrest Gump" und "Schmetterling und Taucherglocke".

6. TKKG oder Drei Fragezeichen? Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews natürlich! Was habe ich sie als Kind geliebt. Durch meine drei Brüder hatten wir unzählige Folgen der drei Detektive zu Hause. Problem beim Hören aber: Es war meistens so spannend, dass ich mich nicht mehr unter der Bettdecke hervorgetraut habe, um am anderen Ende meines Zimmers die Kassette nach 45 Minuten im Recorder umzudrehen.