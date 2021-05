Stand: 11.05.2021 09:55 Uhr Schietwetter an Himmelfahrt, was nu?

Zum Muttertag hat uns Petrus noch mit Sonne und gutem Wetter verwöhnt, doch kurz vor dem Vatertag an Christi Himmelfahrt ändert sich das: regnerisch kühl und so gar nicht einladend für Aktivitäten an der frischen Luft. Dazu gelten aktuell weiterhin Kontaktbeschränkungen und wir müssen - wie schon 2020 - ein paar zusätzliche Vatertags-Regeln beachten.

Alternativen für einen schönen Feiertag

Was also tun an Himmelfahrt, an einem der beliebtesten Ausflugstage des Jahres? Eine Fahrradtour mit extra Abstand oder ein gemütliches digitales Vatertagstreffen am Computer zuhause? In "Moin Schleswig-Holstein - mit Mandy Schmidt und Horst Hoof" suchen wir gemeinsam mit Ihnen die besten Schietwetter- und Corona-Alternativen für einen schönen Feiertag.

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge

Sie haben etwas zu dem Thema der Sendung beizutragen oder einen eigenen tollen Vorschlag? Dann melden Sie sich bei uns. Möglichkeiten gibt es viele: Rufen Sie an unter der kostenfreien Rufnummer (0 8000) 96 66 66. Oder laden Sie sich die NDR Schleswig-Holstein App herunter und schreiben Sie uns über den Messenger.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Guten Morgen Schleswig-Holstein | 12.05.2021 | 05:05 Uhr