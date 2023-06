Gefragt - Gejagt: So schlug sich das Team von NDR Schleswig-Holstein Stand: 26.06.2023 17:56 Uhr In einer neuen Folge gehen NDR 1 Welle Nord-Hörer Malte Schierenberg aus Lübeck und unsere Morgenmoderatorin Mandy Schmidt gegen den "Jäger" der ARD ins Rennen.

In der ARD-Quizsendung "Gefragt - Gejagt" mit Moderator Alexander Bommes gibt es derzeit eine Spezialausgabe: Vom 26. bis 30. Juni 2023 treten täglich Radiomoderatorinnen und -moderatoren mit ihren Hörerinnen und Hörern an. Für NDR 1 Welle Nord ging unsere Morgenmoderatorin Mandy Schmidt an den Start. Sie hatte tatkräftige Unterstützung: Malte Schierenberg aus Lübeck war bei der Aufzeichnung in Hamburg an ihrer Seite und riet mit.

Mandy Schmidt: "45 Minuten pure Anspannung"

"Als wir vier Kandidatinnen und Kandidaten zur Aufzeichnung ins Studio kamen, hat das ganze 'Gefragt - Gejagt'-Team applaudiert, als wären wir die größten und schlausten Stars. Das war ein richtig schöner Moment", berichtet Mandy Schmidt von den Dreharbeiten. Für sie war die Sendung eine Achterbahn der Gefühle. "Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Gesichtsausdrücke in so kurzer Zeit gesehen. Von 'Yes, den Punkt haben wir' über 'Oh Gott, das weiß ich nicht' bis hin zu 'Bitte lass es den Jäger falsch beantworten' war wirklich alles dabei."

Der Druck sei groß gewesen, meint die Moderatorin: "Das waren 45 Minuten pure Anspannung." Am Ende hätten die beiden NDR-Kandidaten die Fragen gar nicht mehr richtig verarbeiten können, so Mandy. "Bei einer Musik-Frage ist mir zum Beispiel die Band nicht eingefallen. Ich hätte den Song singen können, ich hätte die Melodie aufmalen können, aber die Band … keine Chance". Auch Teammitglied Malte fand alles sehr aufregend: "Es ist anders als wenn man vorm Fernseher sitzt". Als Team hätten sie jedoch voll zusammengehalten, ergänzt Mandy. Spaß hatten beide auf jeden Fall.

Schleswig-Holsteins plietschester Schnell-Quizzer

Nach dem Spielprinzip der Fernsehshow "Gefragt - Gejagt" hatte NDR 1 Welle Nord Schleswig-Holsteins plietschesten Schnell-Quizzer gesucht. Eine Woche lang konnten sich die Hörerinnen und Hörer täglich in Schnellraterunden mit originalen Gefragt Gejagt-Fragen beweisen. Als Hörer mit den meisten richtigen Antworten hatte sich letztendlich Malte Schierenberg für die Fernsehsendung qualifiziert.

