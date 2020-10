Moin! Schleswig-Holstein - Aktiv Wenn Schleswig-Holsteins Athleten auf den Sportplätzen der Welt stehen, sind wir für Sie dabei. Wir sorgen dafür, dass Sie nichts verpassen: immer sonnabends und sonntags von 14 bis 18 Uhr.

Überall, wo am Wochenende was los ist, wo Menschen zusammenkommen und aktiv sind - NDR 1 Welle Nord ist mit von der Partie. Ihnen entgeht kein Sport-Ereignis im Lande - kein großes und kein kleines. Unsere Reporter berichten live und aktuell aus dem ganzen Land - in der Sendung "Moin! Schleswig-Holstein - Aktiv" mit Julian Krafftzig.

Ihr Moderator im Porträt Julian Krafftzig Der Reinbeker hat in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gearbeitet. Doch schließlich hat es ihn zurück in den Norden verschlagen. Außerdem spielt Julian Krafftzig Bass und singt in einer Band. mehr

Unsere Reporter berichten live und aktuell

Im Januar geht's zum Boßeln, im Mai reiten wir mit Ihnen durch den Raps, im Juli und August sind wir auf Sommertour, im Oktober lassen wir an den Küsten die Drachen steigen und im Dezember besuchen wir mit Ihnen die schönsten Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein. Ob Landesgartenschau, Tag der offenen Tür im Landeshaus oder auf dem Heider Marktfrieden, bei den Kappelner Heringstagen, auf der Holstenköste in Neumünster, beim Spektakulum in Norderstedt, den Eulenspiegel-Tagen in Mölln, der Kieler oder Travemünder Woche - mit unseren Reportern sind Sie überall live vor Ort.

Mehr Sport gibt's nirgendwo

Und natürlich verpassen Sie auch nichts von den wichtigsten Sportereignissen im Lande. Wenn der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt um die Meisterschaft kämpfen, sind wir genauso dabei wie beim längsten Ruder-Rennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Ob Handball oder Fußball: Bei uns hören Sie, wie sich Störche, Zebras und Co. schlagen. Mehr Live-Sport aus Schleswig-Holstein gibt's im Radio nirgends. Und wenn bei Ihnen vor der Haustür ein interessantes Sportereignis stattfindet, lassen wir uns das natürlich auch nicht entgehen. Und immer um halb: exklusiv die Sportnachrichten für Schleswig-Holstein!

Ihre Fragen, Anmerkungen und Ideen

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zu unseren "Moin! Schleswig-Holstein - Aktiv" Sendungen am Wochenende? Dann melden Sie sich über das unten angehängte Formular.

Ihre Daten Ihr Name, Vorname: * Ihre E-Mail-Adresse: * Ihre Telefonnummer: Ihr Wohnort: Ihre Mail Ihre Mail für das Team von Schleswig-Holstein aktiv: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des NDR ein. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!