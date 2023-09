Das Beste am Norden - Unterwegs für den Austausch in Güstrow Stand: 20.09.2023 10:44 Uhr Live-Musik von Kamrad, Angelexperte Heinz Galling und „Bingo”-Moderator Michael Thürnau: Vom 28. bis 30. September 2023 lädt der NDR in Güstrow mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm zum Austausch ein.

von Laura Kurtz

Der NDR fährt am letzten Septemberwochenende ein buntes und abwechslungsreiches Programm in der Stadt im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns auf. Neben Fotostation, Teleprompter-Spiel „Nordmagazin” und DAB+ Infostand ist dort auch eine kleine Bühne aufgebaut, auf der täglich verschiedene Inhalte des NDR präsentiert werden. Ziel des neuen Dialogformats ist es, den NDR erlebbar zu machen und so mit möglichst vielen Menschen in den Austausch zu kommen.

Buntes Programm mit regionalen Highlights und viel Platz für Gespräche

Das Programm ist in enger Zusammenarbeit mit dem Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern und dem Studio Rostock entstanden und bietet neben beliebten Klassikern mehrere regionale Schwerpunkte. Eröffnet wird am 28. September 2023 mit der Stefan Kuna Show, die live vom Marktplatz gesendet wird, danach geht es mit zwei Runden Bingo mit Michael Thürnau weiter. Außerdem ist der Angelexperte Heinz Galling („Rute raus, der Spaß beginnt!“) vor Ort und zeichnet in Kooperation mit dem Angelverein Güstrow, der in diesem Jahr sein hundertjähriges Jubiläum feiert, eine Podcast-Folge live auf der Bühne auf. Ebenfalls auf dem Programm stehen NDR Journalistin Birgit Müller und Filmemacher Udo Tanske (Nordreportage) mit exklusiven Dreheinblicken, die Sesamstraße mit einem Sketch plus Bastelangebot sowie Live-Auftritte von Kamrad und ÖXL, Newcomer aus der Region. Die Stadt Güstrow hat den NDR bei den Vorbereitungen unterstützt.

Abseits der Bühne stehen NDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Studio Rostock, dem Recruiting und von #NDRfragt zum Gespräch bereit. Eine Fotobox, ein Teleprompter und ein Mecklenburg-Vorpommern-Ratespiel laden zum Mitmachen ein. Auch ein Ü-Wagen ist vor Ort, in dem Interessierte den NDR-Mitarbeitenden bei der Arbeit über die Schulter schauen können. Darüber hinaus besteht während der drei Tage jederzeit die Möglichkeit, sich mit Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik an das Team zu wenden.

Neues Dialogformat für den Austausch

Im Unterschied zu bisherigen Dialogangeboten soll dieses Format über mehrere Tage an einem Ort stattfinden, dabei möglichst viele Inhalte vorstellen und so einen intensiven Austausch mit unterschiedlichen Zielgruppen fördern.

Unser Programm Donnerstag, 28.09. Freitag, 29.09. Samstag, 30.09. 05–10 Uhr

“Die Stefan Kuna Show – live”

(Eröffnung) 13–13:20 Uhr

“30 Jahre NDR-Berichterstattung in Güstrow”

im Anschl. Austausch mit Birgit Müller



13:30–13:50 Uhr

Birgit Müller/Udo Tanske

Mini Preview „Dreharbeiten Nordreportage Schloss Güstrow“ 11 Uhr

“Ernie & Bert” aus der Sesamstraße

(inkl. Sketch, und Bastelset) 12–12:30 Uhr

“Bingo” mit Michael Thürnau 14–14:20 Uhr

“30 Jahre NDR-Berichterstattung in Güstrow”

im Anschl. Austausch mit Birgit Müller



14:30–14:50 Uhr

Birgit Müller/Udo Tanske

Mini Preview „Dreharbeiten Nordreportage Schloss Güstrow“ 14–15:30 Uhr

„Rute raus, der Spaß beginnt!“ (Podcast AZ) mit Heinz Galling

(in Koop. mit dem Angelverein Güstrow, der in diesem Jahr 100 Jahre alt wird) 14–14:30 Uhr

“Bingo” mit Michael Thürnau 18:30 Uhr

“N-JOY” mit KAMRAD

(30--40 min Acoustic Set) 17 Uhr

“ÖXL”

(Singer-Songwriter aus Wismar)