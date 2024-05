Das wünschen sich die Norddeutschen

Der DialogBus ist wieder unterwegs – mit Stationen in ganz Norddeutschland. Wir wollen von den Menschen vor Ort wissen: Was bewegt euch? Über welche Themen soll der NDR berichten? Wie können wir besser werden?

Den ersten Stopp hat der DialogBus am 03. Mai 2024 in Bremervörde beim Frühlingsmarkt gemacht. Uns haben die Menschen dort verraten, welche Sender sie am liebsten hören, mit welcher Moderatorin sie in den Tag starten und wie der NDR die Jugendlichen noch besser erreichen kann:

VIDEO: NDR Dialogbus 2024: Bremervörde (2 Min)