Ralf Markert

Geboren wurde ich im Januar 1970 in Bartmannshagen bei Grimmen.

Ralfs Weg zu NDR 1 Radio MV:

Ich habe schon zu DDR-Zeiten den Schulfunk an der Erich-Weinert-Schule in Grimmen mit aufgebaut. Seit 2002 bin ich bei NDR 1 Radio MV "on air".

Tee oder Kaffee?

Völlig egal - Hauptsache heiß!!!

Ralfs Rezept für gute Laune am Morgen:

NDR 1 Radio MV... und der Tag ist dein Freund.

Ich wollte schon immer ...

... mal Testfahrer bei Porsche sein oder als Weltraumtourist für eine Woche auf der ISS Urlaub machen.

Ralfs schönster Versprecher on air?

Die dichten Wolken wurden mir mal zum Verhängnis - ich hatte für den Abend "Bewölkerungszunahme" angekündigt. Ob nachts dann tatsächlich mehr Kinder als üblich gezeugt wurden?