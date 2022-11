Mareen Steinert

mitten im Rekordwinter am 15. Februar 1979

Geburtsort:

Schwerin

Mein Weg zu NDR 1 Radio MV:

Musik, Radio, Geschichten aus meiner Heimat – all das hat mich schon immer interessiert. Nach ein paar Praktika und einem Volontariat in Rostock ging 2008 ein Traum in Erfüllung, als ich zum ersten Mal „Der Tag“ bei NDR1 Radio MV moderieren durfte.

Was frühstücke ich?

Am liebsten mag ich die Rühreier morgens am Wochenende, die mein Mann zubereitet. Und wenn ich dazu noch die fröhlichen Schokoschnuten und Milchgesichter unserer drei Kinder am Tisch sehe, schmeckts gleich noch viel besser.

Mein schönster Versprecher on air:

Wenn Sie noch irgendwo einen Blitzer gesehen haben, rufen Sie uns Bescheid!

Was ich sonst noch so mache:

Ich bin sehr gern Mama (2 Mädchen, ein Junge) mit allem, was dazugehört! Ein weiteres „Baby“ ist unser Garten, der muss auch das ganze Jahr über betüdelt werden, damit alles wächst und gedeiht.

Am und im Wasser kann ich herrlich entspannen. Ab und zu schwimmen, laufen, spazieren – da bin ich ganz bei mir.