Kommen Sie zur Funkhausführung im NDR Funkhaus in Schwerin!

Wollten Sie immer schon einmal wissen, wo der Moderator sitzt, den Sie täglich bei NDR 1 Radio MV hören? Oder wie es im Fernsehstudio vom Nordmagazin aussieht? Dann besuchen Sie uns im Landesfunkhaus in Schwerin und blicken Sie hinter die Kulissen des NDR in Mecklenburg-Vorpommern! Dafür finden Sie auf dieser Seite den Link zum Kalender mit allen freien Terminen.

Wissenswertes über Fernsehen, Radio und Online

Für Gruppen von fünf bis 20 Personen bietet der NDR kostenlose Funkhausführungen an. Das Mindestalter beträgt vierzehn Jahre. Einzelpersonen können sich gerne bereits angemeldeten Gruppen anschließen. Während der rund einstündigen Führung erfahren Sie allerhand Wissenswertes über den NDR und besuchen natürlich auch die Produktionsbereiche von Hörfunk und Fernsehen.

Link zum Buchungskalender für Funkhausführungen in Schwerin

Die Führungen finden montags bis donnerstags jeweils statt. Sie beginnen wahlweise um 13 Uhr, 14 Uhr oder 15 Uhr. An jedem vierten Sonnabend im Monat gibt es außerdem ebenfalls einen Termin um 14 Uhr für einen Funkhausbesuch. Die Führungen durch das NDR Landesfunkhaus in Schwerin sind kostenlos. Wir versuchen, Ihre Terminwünsche nach Möglichkeit zu erfüllen. Unser Kalendertool zeigt Ihnen schon viele verfügbaren Termine an.

Weitere Informationen NDR Funkhausführung in Schwerin online buchen In unseren Buchungskalender finden Sie freie Termine für eine Studiotour beim NDR in Schwerin. extern

Bitte haben Sie Verständnis, dass dies aber bei Überschneidungen nicht immer möglich ist. Aus Aktualitätsgründen kann es sein, dass der Zugang zu Teilbereichen des Funkhauses nicht möglich ist - dafür bitten wir um Ihr Verständnis. Die Führungen durch das Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern erfolgen auf eigene Gefahr. Der NDR haftet nur für Schäden, die aufgrund schuldhaften Verhaltens des NDR erfolgen.