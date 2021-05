"Polizeiruf 110": Teilnahme an Jubiläumspremiere gewinnen Stand: 04.05.2021 14:41 Uhr 50 Jahre "Polizeiruf 110" - das muss gefeiert werden! Jetzt die Online-Teilnahme an der exklusiven Premiere der Jubiläumsfolge gewinnen und ein tolles Überraschungsgeschenk sichern.

Der "Polizeiruf 110" feiert seinen 50. Geburtstag. Um das zu feiern, lädt Das Erste zusammen mit dem NDR MV die Fans zu einer digitalen Sneak-Preview des "Polizeiruf 110: An der Saale hellem Strande" mit dem neuen Team aus Halle ein. Insgesamt haben 50 Krimifans deutschlandweit die Möglichkeit, sich die Jubiläumsfolge vor der Erstausstrahlung in einer digitalen Preview online anzusehen. Zudem geben "Polizeiruf 110"-Darsteller und -Darstellerinnen in Interviews Einblicke hinter die Kulissen der Krimireihe und stehen den Fans Rede und Antwort.

Exklusives Überraschunggeschenk inklusive

Während der Preview haben die Zuschauer die Möglichkeit, sich über einen Livechat untereinander auszutauschen. Der Vorhang zur exklusiven Premiere im Internet öffnet sich am Donnerstag, den 27. Mai um 18.30 Uhr. Moderiert wird das Event von Brisant Moderatorin Mareile Höppner. Neben dem Internetlink zur Premiere vor der Premiere bekommt jeder Gewinner noch ein exklusives Überraschungsgeschenk.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

