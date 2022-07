Jubiläum: 4.000 Folgen "Vorsicht Leif" bei NDR 1 Radio MV Stand: 25.07.2022 14:01 Uhr Jubiläum in der Stefan Kuna Show auf NDR 1 Radio MV: Am Dienstag, 26. Juli 2022, läuft Folge 4.000 von "Vorsicht Leif". Die Telefon-Comedy gibt es auch als Podcast.

Ämter, Handwerker, Büros, Strandkorbvermieterinnen, Geschäfte - es kann jederzeit und überall in Mecklenburg-Vorpommern passieren, dass jemand auf Telefonspaßvogel Leif Tennemann hereinfällt. Seit Mai 2003 gibt es jeden Morgen eine neue Folge der NDR 1 Radio MV Comedy "Vorsicht Leif".

Vorsicht Leif-Statistik: 500.000 Minuten telefoniert

"4.000 Folgen, das dürfte deutschlandweiter Rekord sein", sagt Leif Tennemann. Von keiner anderen Radio-Comedy dieser Art gebe es mehr Ausgaben. Er führt genau Buch über die Produktion jeder einzelnen Folge. "Gut 50.000 Telefonate habe ich schon dafür geführt", berichtet der Radiomann und rechnet vor: "Bei einer Dauer von durchschnittlich zehn Minuten pro Anruf sind das 500.000 Minuten oder 347 Tage am Telefon." Das sind viel mehr Anrufer als Ausgaben, denn nicht jeder Versuch gelingt.

"Manchmal werde ich erkannt, das passiert aber ganz selten", sagt Leif Tennemann. Bei vier Prozent der Anrufe ertappen die Menschen am anderen Ende den Telefonspaßvogel von NDR 1 Radio MV bei der Arbeit. In anderen Fällen geht die Idee nicht auf oder die Angerufenen geben den Mitschnitt nicht frei, so dass er nicht veröffentlicht werden kann.

Weitere Informationen Vorsicht Leif Podcast: Jeden Morgen eine neue Folge Vor Leif Tennemanns Telefonanrufen ist niemand sicher: Ob als Autoverschrotter, Pizzabäcker oder Kurgast ohne Gebiss - seine absurden Anliegen sorgen für viel Verwirrung. mehr

Einige Hörerinnen und Hörer sind sozusagen Stammgäste bei Vorsicht Leif: eine Frau aus Greifswald etwa hatte Leif schon zehn Mal am Telefon - und es hat jedes Mal geklappt.

Radiohörer geben Tipps für den nächsten Telefonstreich

Viele Streiche am Telefon basieren auf Anregungen von Hörerinnen und Hörern: Hochzeiten, die angeblich kurzfristig verschoben werden müssen, umfangreiche Bauarbeiten im eigenen Vorgarten oder ein Anruf bei der Straßenmeisterei, ob es bei der Straßenunterhaltung tatsächlich Clowns gibt.

Der besondere Ansatz von "Vorsicht Leif": In den allermeisten Fällen legt Leif Tennemann Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern rein. Aber es gibt auch Ausnahmen, wenn Prominente ins Spiel kommen: zum Beispiel der Musiker Björn Both von der Band Santjano. Dabei gaukelte Leif Tennemann Björn Both vor, dass er live im Radio als Experte für die Novelle des Internationalen Seerechts zu hören war.

Folge 4.000: Leif Tennemann als "Opfer"

"Vorsicht Leif" läuft montags bis freitags in der Stefan Kuna Show auf NDR 1 Radio MV um 5:20 Uhr, 7:20 Uhr und 9:20 Uhr. Die neueste Folge landet automatisch auch jeden Morgen im Podcast zu Vorsicht Leif, darunter auch die Jubiläumsfolge: In der 4.000 Ausgabe ist Leif zum ersten Mal der Reingelegte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Stefan Kuna Show | 26.07.2022 | 05:00 Uhr