Stand: 23.10.2023 09:20 Uhr Herbstlotto: Mit richtigen Tipps bis zu 1.600 Euro gewinnen

Ihr Tank ist leer? Sie planen Ihre nächste Reise? Der Familieneinkauf steht an? Beim Herbstlotto von NDR 1 Radio MV haben Sie die Chance auf bis zu 1.600 Euro. Beim Tippspiel von NDR 1 Radio MV ist im Studio der Stefan Kuna Show eine XXL-Schüssel mit 49 Lotto-Kugeln aufgebaut. In jeder Kugel steht eine Gewinnzahl. Wir ziehen für Sie Zahlen und Sie erraten, ob die nächste gezogene Zahl höher oder niedriger sein wird.

Allein fürs Mitspielen gibt es schon 50 Euro geschenkt. Bei jedem richtigen Tipp verdoppelt sich der Gewinn. Ist Ihr Tipp aber falsch, ist das erspielte Geld futsch. Von montags bis freitags in der Stefan Kuna Show können Sie zwischen 6 und 7 Uhr Ihr Glück versuchen. Weitere Spielrunden gibt es am Vormittag und am Nachmittag bei NDR 1 Radio MV.

Das sind die Gewinnstufen beim Herbstlotto

beim Herbstlotto mitspielen = 50 Euro

1 richtiger Tipp = 100 Euro

2 richtige Tipps = 200 Euro

3 richtige Tipps = 400 Euro

4 richtige Tipps = 800 Euro

5 richtige Tipps = 1.600 Euro

Nach jeder Tipprunde kann Schluss sein, wenn Sie falsch liegen. Aber das haben Sie in der Hand: Sie bestimmen, wie oft Sie tippen und welches Risiko Sie eingehen möchten. Mitspielen lohnt sich auf jeden Fall, 50 Euro gibt's garantiert! Ihre Nummer zu Stefan und Theresa ins Studio ist die 01375 - 80 80 80 für 14 Cent pro Anruf. Die Gewinne werden zur Verfügung gestellt von Lotto Mecklenburg-Vorpommern.

Bei jeder Spielrunde live zusehen

Wenn Sie bei der Auslosung des Herbstlottos mitfiebern wollen, können Sie Stefan und Theresa bei der Auslosung über den Livestream zusehen. NDR 1 Radio MV ist der einzige Sender in Mecklenburg-Vorpommern mit fünf Webcams im Studio.

Weitere Informationen Teilnahmebedingungen: Das NDR 1 Radio MV Herbstlotto Alles, was Sie zu unserem Gewinnspiel "Das NDR 1 Radio MV Herbstlotto" wissen müssen, können Sie hier nachlesen. mehr NDR 1 Radio MV: Video Livestream Die Stefan Kuna Show auf NDR 1 Radio MV: Das ist der beste Morgen für uns in Mecklenburg-Vorpommern - und die einzige Radioshow im Land mit Videobeweis. Video-Livestream

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Stefan Kuna Show | 30.10.2023 | 06:05 Uhr