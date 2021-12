Stand: 22.12.2021 15:10 Uhr Funkhausband spielt Weihnachts-Klassiker

Sie sind noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung gekommen? Dann schauen Sie mal, was unsere Funkhausband auf die Beine gestellt hat: In gemütlicher Atmosphäre haben unsere musikalischen Kollegen Weihnachtstitel auf ihre eigene Art und Weise interpretiert.

Alle Jahre wieder

VIDEO: Funkhausband: Alle Jahre wieder (2 Min)

Alle Jahre wieder festliche Klänge

Schon in den vergangenen Jahren haben NDR Kollegen einen Morgen lang für Sie musiziert. Und auch für dieses Jahr hat sich die Band einiges einfallen lassen, um Ihnen einen einzigartigen Vorweihnachtsmorgen bei NDR 1 Radio MV zu bescheren.

Die Besetzung

Gesang: Karsten Stotko (Musikredaktion)

Gitarre: Hagen Schulz-Zachow (OnAir-Design)

Piano: Joachim Böskens (Direktor)

Bass: Henning Schiewer

Schlagzeug: Golo Schmiedt (Moderator des NDR 1 Radio MV Kulturjournals)

