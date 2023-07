Das war das NDR 1 Radio MV Urlaubsgeld Stand: 14.06.2023 16:00 Uhr Kurz vor den Sommerferien in MV gabs bei NDR 1 Radio MV Urlaubsgeld. So lief das Spiel.

Im Urlaub gibt es kein besseres Gefühl, als mal nicht jeden Cent umdrehen zu müssen und deshalb haben wir Ihr Urlaubsgeld aufgestockt.

Und so gings: Einfach jeden Tag den ganzen Tag NDR 1 Radio MV hören und sich merken, was unsere Moderatorinnen und Moderatoren so alles in den Koffer packen. Dann in der Stefan Kuna Show um kurz nach 6 Uhr anrufen, die gehörten Gegenstände aufzählen und pro richtigen Begriff 50 Euro Urlaubsgeld kassieren.

Kleiner Tipp: Bilden Sie doch bei Gewinnspielen wie diesen einfach mit Ihrem Verein, der Familie, den Freunden, den Nachbarnn oder den Kollegen im Büro eine Spielgemeinschaft. So können Sie sicher gehen, dass sie auch nichts verpassen. Und Freude teilen macht ja auch viel mehr Spaß.

Die Aktion ist beendet. Die Gewinne wurden zur Verfügung gestellt von unseren Kooperationspartnern.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

