Das NDR 1 Radio MV Weihnachtsgeld Stand: 02.12.2022 04:30 Uhr Stefan Kuna möchte Ihnen in der Weihnachtszeit nicht nur gute Laune schenken, sondern auch ein stattliches Weihnachtsgeld. Was Sie dafür tun müssen? In der Stefan Kuna Show in verschiedenen weihnachtlichen Spielen Ihr Können unter Beweis stellen und schon geht das NDR 1 Radio MV Weihnachtsgeld in Höhe von 500 Euro direkt auf Ihr Konto. Mitmachen ist ganz einfach, viel Glück!

Was gibt es Schöneres, als die Weihnachtszeit mit lustigen Spielen und einer Extraportion Taschengeld zu verbringen? Das hat sich auch Stefan Kuna gedacht und möchte mit Ihnen im Team alles dafür tun, dass das Weihnachtsgeld auf Ihrem Konto landet. Die Redaktion hat sich deshalb viele verschiedene Spiele ausgedacht, die Ihr Wissen und Ihre Geschicklichkeit - und die von Stefan Kuna - auf die Probe stellen werden. Am Ende jeder Spielrunde winken nicht nur Ruhm und Ehre, sondern im besten Fall auch ein Weihnachtsgeld in Höhe von 500 Euro. Schiedsrichter in dieser vorweihnachtlichen Spielrunde ist natürlich keine Geringere als Theresa Hebert, die genau darauf achten wird, dass alles mit rechten Dingen zugeht

Und so wird es gemacht:

Jeden Morgen um kurz nach 7 Uhr die Stefan Kuna Show einschalten, anrufen und mit etwas Glück gewinnen! Maximal 500 Euro sind möglich. Sie erreichen unsere Gewinnspielhotline unter der Rufnummer (01375) 80 80 80 (14 Ct. pro Anruf)

Außerdem gibt es in der NDR MV App jede Woche noch eine extra Gewinnchance. Also jetzt sofort die kostenlose App herunterladen und die Zusatzchance auf 500 Euro Extra-Weihnachtsgeld nutzen. Einfach auf „Mitmachen“ drücken und gewinnen!

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere Informationen Teilnahmebedingungen: Weihnachtsgeld Alles, was Sie zu unserem Gewinnspiel Weihnachtsgeld wissen müssen, können Sie hier ausführlich nachlesen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Stefan Kuna Show | 02.12.2022 | 05:00 Uhr