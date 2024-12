NDR 1 Radio MV Weihnachtsgeschichte 2024: "Die Schneekönigin" Stand: 21.12.2024 13:08 Uhr Die Weihnachtsgeschichte bei NDR 1 Radio MV ist in diesem Jahr "Die Schneekönigin" von Hans Christian Andersen. 37 Stimmen vom NDR in Mecklenburg-Vorpommern sind am ersten Weihnachtstag zu hören.

Seit vielen Jahren ist es Tradition im Weihnachtsprogramm bei NDR 1 Radio MV: Am ersten Weihnachtsfeiertag lesen wir für Sie vor. Weihnachtsgeschichten, Märchen, Anekdoten. In diesem Jahr ist es der historische Text über "Die Schneekönigin" von Hans Christian Andersen. Auch in diesem Jahr haben wieder Stimmen aus dem gesamten NDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern am Mikrofon gestanden. In 37 Kapiteln sind 37 Stimmen zu hören, in kurzen Abschnitten. Dazu gibt es viel Weihnachtsmusik.

Die Schneekönigin hören zwischen 8 und 19 Uhr

Im fantastischen Kunstmärchen, das Andersen 1844 geschrieben hat, erzählen wir die Geschichte von der kleinen Gerda, die ihren Spielkameraden Kay sucht: Die Schneekönigin hat ihn entführt. Den ersten Teil hören Sie am 25. Dezember 2024 um kurz nach 8 Uhr auf NDR 1 Radio MV. Das Finale läuft in der Stunde zwischen 18 und 19 Uhr. Auf dieser Seite können Sie die Lesung komplett hören. Diese Stimmen von NDR 1 Radio MV, aus dem Nordmagazin und von ndr.de/mv sind diesmal dabei:

Diese Stimmen sind 2024 dabei

1. Ralf Markert (Moderator bei NDR 1 Radio MV)

2. Sandra Luner (Redakteurin und Nachrichtensprecherin bei NDR 1 Radio MV)

3. Jan Baumgart (Online Reporter)

4. Friederike Witthuhn (Reporterin aus dem Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg)

5. Heinz Galling (Unser Angelexperte)

6. Julia Pieschel (Moderatorin der "Schönsten Hits" bei NDR 1 Radio MV und einer der kreativen Köpfe im Hintergrund der Stefan Kuna Show)

7. Patrick Ortel (Moderator bei NDR 1 Radio MV und einer der kreativen Köpfe im Hintergrund der Stefan Kuna Show)

8. Mirja Freye (Reporterin im Vorpommernstudio in Greifswald und Gastgeberin im Podcast "MV im Fokus" )

9. David Pilgrim (Reporter im Ostseestudio Rostock)

10. Karsten Stotko (Moderator von „Das beste auf Deutsch“ und Musikredakteur bei NDR 1 Radio MV)

11. Heike Mayer (Moderatorin von „Plattdütsch an Sünndach“ bei NDR 1 Radio MV)

12. Denis Mollenhauer (Reporter im Ostseestudio Rostock)

13. Stefan Kuna (Morgenshow-Moderator)

14. Dörthe Graner (Moderatorin „Der Tag“ bei NDR 1 Radio MV)

15. Robert Holm (Moderator bei NDR 1 Radio MV am Nachmittag und Nachrichtensprecher im Nordmagazin)

16. Franziska Amler (Moderatorin Online-Video-Format NDR MV Live)

17. Stefan Pinnow (Redakteur der "Stefan Kuna Show" und Moderator der "80er Show" bei NDR 1 Radio MV)

18. Marilyn Pagel (Nachrichtensprecherin in der Stefan Kuna Show bei NDR 1 Radio MV)

19. Dania Behm (Morgenshow Moderatorin bei NDR 1 Radio MV)

20. Andreas Kuhnt (Moderator der "Kulthitshow" bei NDR 1 Radio MV)

21. Martina Scheller (Nachrichtensprecherin im Nordmagazin und Reporterin im Mecklenburgstudio Schwerin)

22. Joachim Böskens (Direktor des Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern und Moderator der "Jazztime", die es auch als Podcast gibt)

23. Leif Tennemann (Telefonspaßvogel)

24. Jolien Wagner (Moderatorin für Wetter und Verkehr bei NDR 1 Radio MV)

25. Christian Schewe (Nachrichtensprecher bei NDR 1 Radio MV)

26. Christofer Hameister (Moderator bei NDR 1 Radio MV)

27. Frauke Rauner (Moderatorin Nordmagazin)

28. Christian Peplow (Moderator „Plättdütsch an Sünndach” bei NDR 1 Radio MV und Redakteur im Vorpommernstudio Greifswald)

29. Theresa Hebert, (Moderatorin und Reporterin bei NDR 1 Radio MV und im Mecklenburgstudio Schwerin)

30. René Steuder (Nachrichtensprecher bei NDR 1 Radio MV und im Nordmagazin)

31. Tatjana Brand (Moderatorin bei NDR 1 Radio MV)

32. Thomas Lenz (Moderator bei NDR 1 Radio MV und bei „Plattdütsch an Sünndach“)

33. Marc Angerstein (Moderator „Wochenend´ und Angerstein")

34. Eva Maria Guhl (Nachrichtensprecherin bei NDR 1 Radio MV)

35. Stefan Leyh (Moderator Nordmagazin)

36. Judith Pinnow (Moderatorin vom "Kulturjournal" bei NDR 1 Radio MV)

37. Thomas Naedler (Redakteur in der Kulturredaktion und verantwortlich für alles Plattdeutsche bei NDR 1 Radio MV)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 25.12.2024 | 08:10 Uhr