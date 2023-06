Leony und Öxl in Wismar: Alle Infos zum Benefizkonzert Stand: 21.06.2023 19:07 Uhr Sie war DSDS-Jurorin, hat die 1 Live Krone schon fünf Mal gewonnen und ist mit Ihrem Hit "Remedy" fester Teil im Lieblingsmix auf NDR 1 Radio MV. Popstar "Leony" kommt am 23. Juni nach Wismar zu einem Konzert für den guten Zweck.

Am Freitag, 23. Juni spielt Popstar Leony in Wismar. NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin präsentieren das Konzert. Dann stehen auch der Wismarer Musiker Öxl, Peter Brandenburg, Anna Grey und Jerome auf der Bühne. Die Tickets kosten 10 Euro plus 1,50 Euro Vorverkaufsgebühr. Die Karten gibt es in Wismar bei Expert in Wendorf, Fristyler an der Schweinsbrücke und im Öxl-Café am Markt.

Konzert für guten Zweck

Die Musikerinnen und Musiker verzichten auf einen großen Teil Ihrer Gage. Dieser Teil der Einahmen und der Erlös des Konzertabends von "Wellcome Home" kommt der Bürgerstiftung in der Hansestadt Wismar und dem Kreissportbung zugute.

Leony hat mit ihren Hits schon mehrere Goldene und Platin-Auszeichnungen bekommen. Die sympathische Musikerin hat auch beim Deutschen Radiopreis 2022 performt.

VIDEO: Leony: "Ich hatte Tränen in den Augen!" (1 Min)

Öxl aus Wismar war schon oft mit NDR 1 Radio MV und der Stefan Kuna Show unterwegs. Zum Beispiel beim NDR Fest in Wolgast im vergangenen Jahr. Die Karriere des jungen Sängers aus Wismar begann als Straßenmusiker. Das Nordmagazin hat 2020 seinen ersten großen Auftritt 2020 begleitet. Wir zeigen das Video hier unten gern noch mal.

NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin präsentieren das Konzert mit Leony und Öxl. Beginn ist um 17 Uhr auf dem Festplatz hinter der Alten Reithalle in Wismar.

VIDEO: Musiker Öxl: Vom Straßenmusiker zum Durchstarter (9 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Stefan Kuna Show | 23.06.2023 | 07:07 Uhr