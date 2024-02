Stand: 24.02.2023 12:00 Uhr Isaak Lee

Tenor | beim NDR Vokalensemble seit September 2014

Biografisches

Tenor Isaak Lee machte seinen Studienabschluss im Fachbereich Vokalmusik an der Seoul National University. Danach wechselte er für den Master-Abschluss in Operngesang an die Musikhochschule Hamburg. Er gewann erste Preise im französischen Liedgesang und beim Elise-Meyer-Wettbewerb.

Als Solist trat er in zahlreichen Opern auf. Dazu gehören unter anderem "Don Giovanni", "Die Zauberflöte", "Die Hochzeit des Figaro" und "La Traviata". Im oratorischen Fach ist der Tenor regelmäßig nicht nur in den Hamburger Hauptkirchen zu erleben, sondern auch in Konzertsälen verschiedener deutscher und internationaler Städte wie Seoul oder Sankt Petersburg.

Noch während seines Studiums bot ihm das NDR Vokalensemble eine Stelle als festes Ensemblemitglied an. Hier übernahm er seither zahlreiche Solo-Partien und arbeitete mit Dirigenten wie Alan Gilbert, Thomas Hengelbrock, Masaaki Suzuki, Andrew Manze, Laurence Cummings, Stephen Layton, Philipp Ahmann und Klaas Stok. So sang er bei den Internationalen Händel-Festpielen in Göttingen den Solo-Tenor in Händels Oratorium "Theodora" und der "Ode for the birthday of Queen Anne". Nach einem Solo-Auftritt des Sängers bei der Saisoneröffnung 2016/2017 mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester schrieb "Die Zeit" über seinen Auftritt: "So begeisterte Tenor (Isaak) Lee mit zartem Schmelz und stupendem hohen C".