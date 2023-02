Stand: 18.01.2023 15:00 Uhr Christian Georg

Tenor | beim NDR Vokalensemble seit August 2022

Biografisches

Als vielseitig interessierter Musiker absolvierte Christian Georg zunächst ein Schulmusikstudium in Stuttgart mit Hauptfach Klavier, bevor er Gesang bei Reginaldo Pinheiro an der Musikhochschule in Freiburg studierte.

Direkt nach dem Studium war er einige Jahre im solistischen Ensemble der Oper Bonn engagiert, wo er Rollen wie Tamino in "Die Zauberflöte", Don Ottavio in "Don Giovanni" oder Rodolfo in "La Bohème" sang. Gastengagements führten ihn auch an die Opernhäuser von Dortmund, Essen, Hagen, Kaiserslautern, Heidelberg und Neustrelitz.

Im Konzertfach deckt Christian Georg ein großes Repertoire ab, das von Monteverdis Marienvesper über Bachs Oratorien, Mendelssohns "Elias" und dem Requiem von Verdi bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen reicht. Mit Lied- und Arienprogrammen trat er mehrfach beim Festival di Musica d'Insieme in Sessa Aurunca in Italien auf. Seit 2022 ist Christian Georg nun auch Mitglied des NDR Vokalensembles.