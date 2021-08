Stand: 30.08.2021 10:00 Uhr Andreas Pruys

Bass | beim NDR Vokalensemble seit Januar 2001

Mein Weg zum NDR Vokalensemble:

Ich habe an der Folkwang-Hochschule in Essen-Werden Kirchenmusik/Gesang studiert. Chorerfahrung hatte ich seit dem Studium in unterschiedlichsten Ensembles. Prägend war für mich allerdings der Kölner Kammerchor unter Peter Neumann. Bis zu meiner Anstellung beim damaligen NDR Chor (heute: NDR Vokalensemble) war ich als hauptberuflicher Kirchenmusiker und Sänger tätig.