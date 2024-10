Stand: 01.10.2024 08:00 Uhr Jiaying Lin

Altistin | beim NDR Vokalensemble seit Oktober 2024

Biografisches

Die Mezzosopranistin Jiaying Lin wurde im Jahr 2001 in China geboren.

Schon in jungen Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft zu chorischer Musik und konnte seither viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Während ihres Bachelorstudium mit Hauptfach Gesang/Musiktheater an der Folkwang Universität der Künste bei Martin Wölfel wirkte sie als Vertretung im Chor des Musiktheaters in Revier.

Im Jahr 2023 trat sie ihr Masterstudium in der Richtung Lied und Konzert an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln in der Klasse von Mario Hoff an.

Jiaying Lins Repertoire erstreckt sich über verschiedene Epochen und Stilrichtungen, von der Musik des Barocks bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen. Sie tritt regelmäßig als Gast an renommierten Theatern auf, darunter das Schauspielhaus Bochum und das Theater Dortmund, wo sie in unterschiedlichen Produktionen als Aushilfe tätig ist.

Seit der Spielzeit 2024/2025 ist Jiaying Lin auch als festes Ensemblemitglied des NDR Vokalensembles auf der Bühne zu erleben.