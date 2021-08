Stand: 30.08.2021 09:30 Uhr Gabriele-Betty Klein

Alt | beim NDR Vokalensemble seit August 1994

Mein Weg zum NDR Vokalensemble:

Schon in der Schulzeit habe ich in einigen guten Chören gesungen. Chordirigieren war ein wichtiges Thema in meinem Musik-Prüfungsfach.

Während meines Gesangsstudiums konzentrierte ich mich auf den Sologesang, bis mein Sohn zur Welt kam. Da suchte ich nach einem geregelteren Leben für uns und erinnerte mich, wie schön auch Chorsingen sein konnte. Ich hatte großes Glück, dass zu diesem Zeitpunkt gerade eine Stelle im NDR Chor (heute: NDR Vokalensemble) frei war.