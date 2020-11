Wie verfolgen Sie den Livestream? Seit mehreren Monaten schickt die NDR Radiophilharmonie aufwändig produzierte Videos von Konzerten zu Ihnen nach Hause. Waren Sie schon mal dabei?

Vor dem nächsten Video-Livestream am Donnerstag, 19. November, möchten wir nun von Ihnen wissen: Wie schauen Sie zu? Mit Snacks und Wein am Wohnzimmertisch? Mit groß gebeamtem Bild an der Zimmerwand? Bei Tee und Kerzenschein?

Jetzt mitmachen!

Es wäre wunderbar, wenn Sie uns ein Foto davon schicken, wie Sie den Livestream verfolgen. Da wir im November ohne Publikum auskommen müssen, würde es die Musikerinnen und Musiker, aber auch alle Ton-, Kameraleute und das Management hinter den Kulissen sehr freuen, wenn wir trotz aller Distanz auf diese Weise merken, dass Sie dabei sind.

Das gibt's zu gewinnen

Unter allen, die mitmachen, verlosen wir eine DVD des NDR Klassik Open Airs „La Traviata“. Bitte schicken Sie uns Ihr Foto an unsere E-Mail-Adresse radiophilharmonie@ndr.de oder als Nachricht an unsere Facebook-Seite.

Veröffentlichung im Web

Die Fotos nutzen wir für eine Galerie aller Sofa-Impressionen auf unserer Website und unserer Facebook-Seite. Bitte geben Sie bei Ihrer Einsendung an, ob Sie namentlich erwähnt werden möchten oder nicht. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen!