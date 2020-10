Theresia Stadlhofer

2. Violine, Stellvertretende Stimmführerin

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2009

Biografie

Theresia Stadlhofer ist Leipzigerin und studierte von 1999 bis 2004 in ihrer Heimatstadt an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" bei Klaus Hertel. Ebenfalls an der Leipziger Musikhochschule absolvierte sie mit ihrem Streichquartett, dem "Adelaide-Quartett-Leipzig", ein Aufbaustudium Kammermusik. Anschließend kam sie nach Hannover zum Ergänzungsstudium bei Ulf Schneider an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Von 2001 bis 2004 war Theresia Stadlhofer Substitutin im Gewandhausorchester Leipzig und erhielt dort im Anschluss für zwei Jahre einen Zeitvertrag. Bevor sie 2009 stellvertretende Stimmführerin der 2. Violinen in der NDR Radiophilharmonie wurde, war sie drei Jahre Mitglied im Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München.

Theresia Stadlhofer ist eine sehr aktive Kammermusikerin und spielt u. a. leidenschaftlich gern im Streichquartett. Viele Jahre war sie Primaria des "Adelaide-Quartett-Leipzig". Seit 2009 ist sie Mitglied im Arte Ensemble. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der NDR Radiophilharmonie ist sie regelmäßig in den Kammermusik-Reihen des Orchesters zu hören.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Als ich vier Jahre alt war, nahmen mich meine Eltern mit in die Leipziger Oper zu "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck. Dies wurde dann in der Weihnachtszeit zur alljährlichen Familientradition. Ich liebe diese Oper bis heute und kann sie auswendig mitsingen.

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der "klassischen" Musik?

Ich habe kein Lieblingsmusikstück, aber Musik von Johann Sebastian Bach ist für mich immer wie ein Stück Heimat. Ich bin mit seiner Musik aufgewachsen. Bach und Leipzig, das ist einfach untrennbar.

Wenn Sie nicht Geige spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Ich würde gerne gut singen können. Die menschliche Stimme ist es, die wir mit unseren Instrumenten versuchen zu imitieren - für mich unerreicht!