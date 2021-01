Eriona Jaho

1. Geige

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2012

Biografie

Eriona Jaho wurde in der albanischen Hauptstadt Tirana geboren. 2003 führte ihre künstlerische Ausbildung sie zu Vesselin Paraschkevov an die Folkwang Universität der Künste in Essen. Von 2009 bis 2012 erweiterte sie dort ihr musikalisches Profil mit einem Kammermusik-Aufbaustudium bei Andreas Reiner und legte ihr Konzertexamen ab. Ihre erste Festanstellung erhielt Eriona Jaho bereits 2008 bei den 1. Violinen des Folkwang Kammerorchesters Essen. Bevor sie 2012 zur NDR Radiophilharmonie kam und festes Mitglied in der Gruppe der 1. Violinen wurde, war sie beim Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck als Vorspielerin der 2. Violinen engagiert.

Neben ihrer Tätigkeit im Orchester ist Eriona Jaho eine leidenschaftliche Kammermusikerin und tritt zudem auch als Solistin auf. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen der NDR Radiophilharmonie ist sie regelmäßig in den Kammermusik-Reihen zu hören, außerdem konzertiert sie mit dem Arte Ensemble.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Die ersten Musikerlebnisse hatte ich wahrscheinlich schon im Bauch meiner Mutter. Ich stamme aus einer Musikerfamilie, die in meiner Heimatstadt Tirana am Opernhaus beschäftigt war.

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der "klassischen" Musik?

Das ist eine sehr schwierige Frage - ich habe zu viele Lieblingsstücke …

Wenn Sie nicht Violine spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Ich bin als Kind mit den schönen weichen Klängen des Fagotts aufgewachsen, gespielt von meinem Vater und von meinem Bruder. Ich liebe das Instrument sehr. Leider kann ich selbst nicht Fagott spielen, aber ich versuche immer wieder mal ein paar Töne herauszubekommen.