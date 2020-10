Bogdan Dragus

1. Violine

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2003

Biografie

Bogdan Dragus gewann bereits in seiner Kindheit in Rumänien Preise bei verschiedenen Violinwettbewerben. Mit 16 Jahren wurde er in die Solistenklasse von Jens Ellermann an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover aufgenommen. Als Jugendlicher erhielt er den Deutschen Kulturförderpreis und wurde beim Internationalen Michelangelo Abbado Violinwettbewerb in Italien ausgezeichnet. Seine künstlerischen Aktivitäten neben seiner Tätigkeit bei der NDR Radiophilharmonie sind vielfältig. Als Solist hat er zum Beispiel mit der Kammerakademie Berlin, der Philharmonie Banatul Temschwar, in der Beethovenhalle Bonn, der Laeiszhalle Hamburg, der Concert Hall Durban, der Philharmonie Luxembourg sowie im NDR Funkhaus konzertiert. Benefizkonzerte spielte er für UNICEF und "Ärzte ohne Grenzen". Außerdem war er 2009 mit Musik von Paganini bei Ernie und Bert in der "Sesamstraße" zu Gast.

Im Jahr 2015 ist bei recordJet sein Debütalbum erschienen: "The Lark" Bogdan Dragus & Ensemble. Ein besonderes Highlight war im Januar 2018 das Konzert Dragus & Ensemble in Berlin für die Mitglieder der Berliner Philharmoniker und den rumänischen Botschafter. Mit den Berlin Philharmonic Violins unternahm Bogdan Dragus im Oktober 2018 eine Japan-Tournee, mit Auftritten u. a. in der Osaka Symphony Hall, der Tokyo Kioi Hall und der Fukuoka Symphony Hall.