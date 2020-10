Anna Lewis

Bratsche, Solo-Bratsche

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2003

Biografie

Seit vielen Jahren führt Anna Lewis die Bratschen-Gruppe der NDR Radiophilharmonie in der Position der Solo-Bratscherin an. Zuvor spielte sie in gleicher Position am Opernhaus Zürich, im Gewandhausorchester Leipzig und bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Anna Lewis wurde im russischen Obninsk geboren und wuchs in Moskau auf. Ihren ersten Viola-Unterricht erhielt sie bei Maria Sitkovskaja an der Zentralmusikschule des Moskauer Konservatoriums, an dem sie später bei Fjodor Druschinin ihr Studium absolvierte. Weitere Studien führten sie zu Kim Kashkashian an die Freiburger Musikhochschule und zu Tabea Zimmermann an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt.

Anna Lewis ist eine gefragte Kammermusikerin und konzertiert in diesem Bereich in unterschiedlichen Formationen und mit verschiedenen Ensembles - u. a. ist sie Mitglied des Arte Ensembles. Regelmäßig ist sie auch in den Kammermusik-Reihen der NDR Radiophilharmonie zu erleben.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Das war ein Konzert des Bratschers Yuri Bashmet in meiner Geburtsstadt Obninsk mit der "Arpeggione"-Sonate von Franz Schubert und der Bratschen-Sonate von Schostakowitsch.

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der "klassischen" Musik?

Es gibt viele "Lieblingsstücke" und auch viele "Lieblingskomponisten" - da kann ich mich nicht entscheiden.

Wenn Sie nicht Bratsche spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Geige oder Cello.