Stand: 31.03.2020 18:00 Uhr Malte on Music!

Wenn Chef-Detektiv Malte Arkona mit der NDR Radiophilharmonie auf Ermittlungstour geht, nehmen wir gemeinsam wichtige Komponisten unter die Lupe und untersuchen, was in oder hinter ihren großen musikalischen Werken steckt. In seinen Video-Clips aus der Reihe "Malte on Music!" gibt er einen kurzen Einblick in die Ermittlungsakten und macht euch – hoffentlich – neugierig auf mehr.