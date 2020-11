"First Day Of My Life": Milow und die NDR Radiophilharmonie Stand: 18.11.2020 07:00 Uhr Berühmt, beliebt, begabt: der belgische Popmusiker Milow. Für seine Single "First Day Of My Life" hat er mit der NDR Radiophilharmonie zusammengearbeitet - und ein Musikvideo produziert.

Es gibt nicht viele belgische Popmusiker von internationalem Format. Der Singer-Songwriter Milow aber gehört unbedingt dazu. Seit zehn Jahren ist er aus den europäischen Charts nicht mehr wegzudenken. Aus Belgien stammt außerdem die Konzertserie Night of the Proms, bei der klassische Musiker und Popmusiker gemeinsam auftreten: 2018 zählte Milow zu den Auserwählten. Was lag da näher, als den Sänger mit der NDR Radiophilharmonie zusammenzubringen!

Alles begann beim Deutschen Radiopreis

Kennengelernt, musikalisch wie auch persönlich, haben sich Milow und die NDR Radiophilharmonie beim Deutschen Radiopreis in Hamburg im September 2020. Dort präsentierte der international gefeierte Singer-Songwriter einige seiner Songs mit Streichsextett. Es hat auf musikalischer Ebene geknistert - und so entwuchsen dieser Begegnung Ideen für weitere gemeinsame Projekte.

Corona-Pandemie bremst Projekt aus - vorübergehend

Doch dann bereitete der Corona-Lockdown dem Vorhaben ein jähes Ende. Im November befindet sich Belgien im Gesamt-Lockdown und ist in Europa zu dieser Zeit mit am stärksten von der Pandemie betroffen. Deutschland befindet sich im sogenannten Teil-Lockdown und Konzerte dürfen nicht vor Publikum stattfinden, werden nur gestreamt oder im Radio gespielt. Doch das hält die Musiker nicht auf. Im Gegenteil: Es eröffnet neue Möglichkeiten. Jonathan Vandenbrouck, so lautet Milows bürgerlicher Name, mag in Belgien geografisch weit weg von der NDR Radiophilharmonie sein. Doch für das Projekt gilt das Motto: über jede Grenze hinweg zusammen Musik machen.

Musikvideo zur aktuellen Single "First Day Of My Life"

Auf ungewöhnliche Art haben die Musiker Milows aktuelle Single "First Day Of My Life" als Musikvideo aufgenommen. Arrangiert von Miki Kekenj haben Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie ihren Part auf der Bühne des Großen Sendesaales des NDR Hannover eingespielt. Anschließend hat Milow seinen Part (mit der Instrumentalmusik per Knopf im Ohr) in Belgien im Studio eingesungen. Dann wurde zusammengefügt.