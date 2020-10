Ligeti inclusive!

Ein Schüler-Workshop im Rahmen des Gershwin-Experiments

Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des 10. Jahrgangs der ILMASI-Schule in Hannover-Garbsen, einer Förderschule mit Schwerpunkt Geistige Entwicklung, führten Konzertvermittlerin Susanne Grünig und Musiklehrer Frieder Bleyl einen Workshop zu György Ligetis Concert Românesc (4. Satz), durch. Hier finden Sie die Videodokumentation des Workshops in vier Teilen sowie zusätzliches Begleitmaterial als Anleitung zur eigenen Durchführung.

Niedrigschwelliger Zugang

In diesem Workshop stand die kreative Auseinandersetzung mit klassischer Musik ganz im Zeichen von Inklusion: Es wurden Methoden kreiert, Kinder und Jugendliche (mit oder ohne Beeinträchtigung) mit dem Concert Românesc von György Ligeti vertraut zu machen. Das eigene Nachvollziehen der Struktur führt zu "Aha"-Effekten durch Wiedererkennung beim Hören des Werkes und beim gemeinsamen Verfolgen des Video-Livestreams am 12. November 2015. Der niedrigschwellige Zugang funktioniert ganz ohne Voraussetzungen und kann auch von fachfremd unterrichtenden Lehrkräften realisiert werden.

pdf-Download Anleitung als pdf-Datei Ergänzend zu den Videos können Sie sich eine ausführliche Beschreibung des Projekts herunterladen. Download (1 MB)

Musikalische Bausteine

Hier finden Sie die im Workshop verwendeten Bausteine aus Ligetis Concert Românesc (4. Satz) als mp3-Dateien zum Herunterladen.

Die Akteure

"Ligeti inclusive!" wurde von Konzertpädagogin Susanne Grünig im Auftrag der NDR Radiophilharmonie konzipiert. Gemeinsam mit dem Musiklehrer Frieder Bleyl führte sie den Workshop im Juni 2015 im Laufe von vier Unterrichtseinheiten an der ILMASI-Schule in Hannover-Garbsen mit Schülerinnen und Schülern des 10. Jahrganges durch. Der Name ILMASI steht für "Individuelles Lernen mit allen Sinnen", eine Beschreibung, die auch auf diesen Workshop zutrifft. Die Videodokumentation (Aufnahmen, Bearbeitung, Schnitt) stammt von Heidi Vollprecht.

Feedback

Wir freuen uns über Feedback: Teilen Sie uns gern Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Konzept des Workshops unter discovermusic.hannover@ndr.de mit.

Ausgezeichnet!

Beim bundesweiten Wettbewerb "Musik gewinnt! - Musikalisches Leben an Schulen" ist die ILMASI-Schule mit einem Hauptpreis ausgezeichnet worden.