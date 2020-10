Ivo Dudler

Horn, Solo-Horn

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2017

Biografie

Ivo Dudler ist Schweizer und erhielt seinen ersten Hornunterricht bei Enrico Cerpelloni an der Musikschule Goldach. Nach einem Jungstudium an der Zürcher Hochschule der Künste bei Mischa Greull wechselte er 2013 an die Universität der Künste Berlin zum Studium bei Christian-Friedrich Dallmann und Sebastian Posch. Derzeit studiert er an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg bei Szabolcs Zempléni.

Bereits während der Studienzeit erhielt Ivo Dudler ein Stipendium des Migros Kulturprozent und war in verschiedenen Jugendorchestern sowie bei Festivals in Zermatt und Verbier zu Gast. 2016 wurde er beim Internationalen Hornwettbewerb Markneukirchen ausgezeichnet, 2018 gewann er den 2. Schuncke Hornwettbewerb. Bis zu seiner Festanstellung bei der NDR Radiophilharmonie 2017 war er Stipendiat der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker. Als Aushilfe hat er bei zahlreichen Sinfonie- und Opernorchestern in Deutschland und in der Schweiz gastiert. 2019 wurde der junge Hornist in das Orchester der Bayreuther Festspiele berufen.

Als Kammermusiker konzertiert Ivo Dudler u. a. regelmäßig mit seinen Kolleg*innen in den Kammermusik-Reihen der NDR Radiophilharmonie. Außerdem ist er Mitglied im Ensemble Oktoplus.