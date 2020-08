Stand: 02.10.2017 10:00 Uhr

Sonja Starke

Instrument

Fagott

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

1. Februar 2003

Weiterblättern Vor

Zurück

Übersicht

Biografisches

Sonja Starke, geboren in Duisburg, erhielt ihren ersten Fagottunterricht im Alter von 16 Jahren. Nach dem Abitur begann sie ihr Fagottstudium zunächst in Düsseldorf an der Robert-Schumann-Hochschule und wechselte kurze Zeit später an die Musikhochschule Lübeck.

Ihre erste Festanstellung erhielt sie als Fagottistin und Kontrafagottistin beim Oldenburgischen Staatstheater; seit Februar 2003 ist Sonja Starke Mitglied im NDR Elbphilharmonie Orchester. Als Gast spielt sie außerdem regelmäßig in verschiedenen anderen großen Sinfonieorchestern.