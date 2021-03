NDR Jugendsinfonieorchester 2020/2021

Abgesagt: Dienstag, 15.09.2020 | 19.30 Uhr | Musik- und Kongresshalle Lübeck

Abgesagt: Mittwoch, 16.09.2020 | 20 Uhr | Elbphilharmonie Hamburg

GUSTAV MAHLER

Sinfonie Nr. 5 cis-Moll



NDR Jugendsinfonieorchester

Dirigent: Stefan Geiger



Abgesagt: Mittwoch, 07.04 2021 | 20 Uhr | Elbphilharmonie Hamburg

IGOR STRAWINSKY

· Le Chant du Rossignol

· Konzert für Klavier und Bläser

· Scherzo fantastique op. 3

· Sinfonie in drei Sätzen



NDR Jugendsinfonieorchester

Dirigent: Carlos Miguel Prieto

Pianist: Alexander Lonquich



Die nächste Arbeitsphase des NDR Jugendsinfonieorchesters ist für September 2021 geplant, u.a. mit einem Konzert am 18. September 2021 in der Elbphilharmonie. Dirigent wird Stefan Geiger sein.