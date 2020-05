Antonello Manacorda & Frank Peter Zimmermann Sendung: Klassik | 26.05.2020 | 20:00 Uhr 85 min

Zurück in der Elbphilharmonie: Antonello Manacorda dirigiert im ersten Sinfoniekonzert in Corona-Zeiten Werke von Bach, Pärt, Mozart und Schubert - wenn auch ohne Publikum vor Ort und nur in kleiner Besetzung. Als Solist ist Geiger Frank Peter Zimmermann zu Gast, der dem NDR Elbphilharmonie Orchester in langjähriger Freundschaft verbunden ist.