Herbert Blomstedt und das NDR Elbphilharmonie Orchester

Seit seiner Zeit als Chefdirigent des NDR Sinfonieorchesters ist Herbert Blomstedt mehr als ein gern gesehener Gast beim NDR Elbphilharmonie Orchester.

Ob in Konzerten oder Einführungen - seinem Credo bleibt dabei stets treu: "Das Selbstverständliche werde ich immer meiden. Auch wenn ich ein Programm mit nur Beethoven-Sinfonien oder nur Bruckner spiele, kann ich nie nur etwas wiederholen, was einige andere wiederholt haben oder was ich voriges Jahr wiederholt habe - das muss immer etwas Neues sein, ein neues Erlebnis für mich, für meine Musiker und für das Publikum. [...] Denn wir wollen uns ja alle ausdrücken, wir wollen nicht nur ein Rad im Getriebe sein, sondern mit der Seele, mit unserer Seele, mit meiner Seele mitreden."

Davon zeugen etliche Aufnahmen und hoffentlich noch sehr viele Konzerte mit dem großartigen Dirigenten und wundervollen Menschen. Nun würdigt Opus Klassik das Lebenswerk des Maestros.