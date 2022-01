Jetzt im Livestream: TOYTOY & NDR Bigband Stand: 20.01.2022 09:48 Uhr Jetzt live im Stream: Beim Sonderkonzert von TOYTOY und der NDR Bigband auf Kampnagel treffen zwei energetisierende Musiksphären aufeinander. Am Pult steht Chefdirigent Geir Lysne.

Not macht erfinderisch. Als das gemeinsame Musizieren dem Gebot der Kontaktminimierung zum Opfer fiel, ersannen Silvan Strauß, Drummer des Hamburger Electro-Jazz-Quartetts TOYTOY und Geir Lysne, der musikalische Leiter der NDR Bigband, ein Projekt, das die kontaktreduzierte Arbeitsweise von Hip-Hop und aktueller Popmusik mit der klanglichen Wucht einer Bigband zusammenbringt.

Konzert im Livestream

NDR.de überträgt das Konzert auch live im Videostream. Den Player zur Seite finden Sie rechtzeitig zum Konzertbeginn hier auf dieser Seite.

Konzert in 2G+ mit Abstand

Bitte beachten Sie: Alle Konzerte finden nach der 2G+-Regel statt. Der Besuch ist nur für geimpfte und genesene Personen plus negativem Corona-Test sowie geboosterten Personen möglich. In Rücksicht auf die nach wie vor hohen Infektionszahlen behalten wir im Sinne eines sicheren Konzertbesuchs für dieses Konzert die Schachbrettbestuhlung mit Abständen bei.

Sonderkonzert

Do, 20.01.2022 | 20 Uhr

Hamburg, Kulturfabrik Kampnagel (Jarrestraße 20)



TOYTOY

Geir Lysne Dirigent

NDR Bigband



Special Guests:

Salomea Gesang

Leroy Menace Gesang

Soweto Kinch Gesang & Saxofon



Hinweis: Dieses Konzert wird nach der 2G+-Regelung durchgeführt. In meinen Kalender eintragen

TOYTOY: Als Band in Hamburg gefunden

Unter dem Bandnamen TOYTOY arbeiten Silvan Strauß, der Bassist Daniel Stritzke und der Perkussionist Samuel Wootton, drei Jugendfreunde aus dem Allgäu, die sich beim Studium am Jazzstudiengang der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg durch den Gitarristen Alex Eckert zum Quartett verstärkten, an der Überwindung der Grenzen zwischen Hip-Hop und elektronisch geprägter, urbaner Groovemusik, mit der sie aufwuchsen, und der virtuosen Improvisationsmusik Jazz.

VIDEO: TOYTOY und NDR Bigband feat. Salomea: "Breathe" (4 Min)

Hippe Beats, coole Sounds

Im eigenen Studio am Sequencer entwickelte TOYTOY die Beats, zu denen befreundete Vokalistinnen und Vokalisten wie Maria Joao, Rebekka Salomea, Leroy Menace oder Flo Mega Texte und ihre Gesangsstimmen schrieben. Die Arrangements von Geir Lysne reicherten die synthetisch erzeugten, hippen Grooves und Sounds schließlich mit elementaren Farben aus der analogen Palette der Bigband und mit coolen Referenzen an die gemeinsame Geschichte von Jazz und HipHop an.

Weitere Informationen 5 Min TOYTOY und NDR Bigband feat. Maria João: "Always" Mit TOYTOY und der Sängerin Maria João veröffentlicht die NDR Bigband die Single "Always". 5 Min

Improvisation und Spielraum

Im gemeinsamen Konzert drehen TOYTOY und die NDR Bigband den Spin ihres gemeinsamen Projektes noch einmal weiter, öffnen Spielräume für den spontanen Einbruch von Unvorhergesehenem, für Interaktion mit dem Publikum, für erweiterte Improvisation. So stoßen sie Türen auf ins offene Terrain, wo sich HipHop und Jazz die Hand reichen und gemeinsam Neues entdecken.

Weitere Informationen Tickets für die NDR Bigband Alles Wissenswerte und Aktuelles rund um den Kartenkauf für die Konzerte der NDR Bigband und das Abo finden Sie hier. mehr