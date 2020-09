Stand: 31.01.2013 12:00 Uhr

Birgit Laabs

Nach ihrer Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau studierte Birgit Laabs Betriebswirtschaftslehre an der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Nach Praktika in New York und London begann sie 2001 ihre Tätigkeit bei NDR Media, der Marketing-Tochter des NDR.

Seit 2006 arbeitet Birgit Laabs in der Abteilung Programmkoordination von NDR Kultur und ist seither aus keiner Literaturveranstaltung mehr wegzudenken. Sie koordiniert die Produktion von Foldern, Flyern, Büchern, telefoniert im Sekundentakt und beantwortet gleichzeitig Dutzende E-Mails.