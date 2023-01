Die Ergebnisse von #NDRfragt-Umfragen sind nicht repräsentativ. Das bedeutet, dass sich die #NDRfragt-Gemeinschaft anders zusammensetzt als die norddeutsche Bevölkerung. Zum Beispiel ist der Anteil an Menschen mit Abitur unter den Umfrage-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern höher als in der gesamten Bevölkerung.



Um das auszugleichen, gewichten wir die Ergebnisse nach den statistischen Merkmalen Schulabschluss, Alter, Geschlecht und Bundesland. Das heißt: Antworten von Bevölkerungsgruppen, die unter den Befragten häufiger vertreten sind als in der norddeutschen Bevölkerung, fließen schwächer gewichtet in die Umfrageergebnisse ein - sie zählen dadurch etwas weniger. Und die Antworten von in der Befragung unterrepräsentierten Gruppen werden stärker gewichtet - sie zählen etwas mehr. Insgesamt verteilen sich die Antworten dann am Ende eher so, wie es der tatsächlichen Verteilung der Bevölkerungsgruppen in Norddeutschland entspricht.