Umfrage: Geflüchteten-Unterbringung - wie läuft es im Norden? Stand: 20.03.2023 14:03 Uhr Mehr als eine Million ukrainische Geflüchtete sind seit Februar 2022 in Deutschland angekommen. Uns interessiert: Wie klappt die Unterbringung? Und wer trägt die politische Verantwortung dafür?

Kein Platz mehr: Kommunen in Deutschland klagen, dass sie an ihre Grenzen stoßen und keine Geflüchteten mehr aufnehmen können. Das Thema bestimmt nicht nur die Politik, es erhitzt auch die Gemüter im Norden. Immer wieder protestieren Anwohnerinnen und Anwohner gegen geplante Unterkünfte für Geflüchtete.

In unserer neuen Umfrage möchten wir daher von Ihnen wissen: Wie gut gelingt die Unterbringung von Geflüchteten bei Ihnen vor Ort? Wo sehen Sie Herausforderungen? Und engagieren Sie sich selbst bei der Aufnahme von Geflüchteten? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Bis Dienstag, 28. März, um 9 Uhr, können Sie an der Umfrage teilnehmen. Die Beantwortung dauert circa acht Minuten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es ab 31. März im NDR Programm. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

