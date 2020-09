Petra Sander

Geburtsdatum: 27. Juni 1975

Geburtsort: Lingen

Bei NDR 2 seit: Januar 2005

Bei NDR 2 präsentiere ich: Nachrichten und NDR 2 Updates.

Mein stärkster Moment: als es mir vor zwei Jahren gelang, ein notgeborenes Krokodilsbaby in der Hand und per Moped durch eine Bananenplantage in sicheres Gewässer, nämlich eine Salatschüssel, zu retten.

Mein schwächster Moment: dass ich in der Werbepause an der Stelle "Du bist das Rettungsboot in meinem Ozean" auch nach dem zweihundertdreiundvierzigsten Mal noch heulen muss.

Nicht verzichten kann ich auf: Sonne und Menschen.

Meine Welt wäre noch schöner: mit Scotty, der mich immer dahin beamen könnte, wo ich gerade sein will.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten... in der Sonne und unter Menschen.

Noch was? Mein Lieblingszitat: "Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt" (Joachim Ringelnatz)