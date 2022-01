Peter Urban

Geburtsdatum: 14. April 1948

Geburtsort: Bramsche

Bei NDR 2 seit: Mai 1974

Bei NDR 2 moderiere ich: Die Peter Urban Show, donnerstags ab 21 Uhr.

Meine stärksten Momente: mit Harry Belafonte, Joni Mitchell, Rod Stewart oder Keith Richards intime Interviews führen - und 15 Millionen beim Eurovision Song Contest amüsieren.

Meine schwächsten Momente: wenn ich über die zehnte Verkehrsmeldung stolpere und am CD-Player den falschen Track abfahre.

Nicht verzichten kann ich auf: gute Musik und schöne, dramatische Fußballspiele.

Meine Welt wäre noch schöner: ohne Rassismus, Diskriminierung, Ungerechtigkeit, Krieg und Gewalt.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten ... mit meiner Familie im heimischen Garten.

Noch was? "If music be the food of love, play on..." (der ewig junge William Shakespeare)