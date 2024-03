Nina Zimmermann

Geburtsdatum: 12. Oktober 1977

Geburtsort: Hamburg

Bei NDR 2 seit: März 2024

Bei NDR 2 moderiere ich ...alles, was anfällt und wo das Team mich braucht. Meine eigentliche Homebase ist NDR INFO.

Mehr über Nina bei... Instagram

Meine stärksten Momente: Ich liebe Maskottchen! Ich habe unter anderem schon Bernie vom FC Bayern getroffen, Wumbo aus dem Heidepark, Wölfi von Wolfsburg, Herthinho von Hertha BSC und Bully von den Eisbären Berlin. Natürlich gibt es dann immer ein Selfie für die Sammlung.

Meine schwächster Moment: Als mich Maskottchen Bully nach dem Selfie gebeten hat, seinen Reißverschluss zu öffnen. Darunter ein verschwitzter, unplüschiger, junger Mann, der nach alter Zigarette und dem eingetrockneten Schweiß mehrerer Maskottchen-Generationen roch. Illusionen, so wichtig.

Nicht verzichten kann ich auf... meinen kleinen Hund Luna. Luna ist nicht nur mein Schatten, sondern auch meine Geheimwaffe gegen schlechte Laune und meine persönliche Lebensberaterin. Wenn ich das Haus verlasse, denke ich manchmal: 'Was würde Luna tun?' Spoiler: Sie würde wahrscheinlich eine Schlafposition finden.

Meine Welt wäre noch schöner... wenn Technik beim ersten Versuch immer funktionieren würde, Haustiere mit einem telefonieren könnten und das Zeitgefühl im Urlaub Pause macht.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten… überzeuge ich meinen Golfball, dass er auf dem Rasen besser aufgehoben ist als im Wasser. Aber im Grunde ist es beim Golfen wie in der Radiomoderation: Ruhe bewahren, auch wenn es in die falsche Richtung geht.

Noch was? Ich habe eine Schublade voller Dinge, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe.