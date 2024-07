Stand: 29.07.2024 16:01 Uhr NDR 2 Legende Günter Fink ist tot

Wenn bei NDR 2 ungewohnte Jingles liefen („…mit Gün-Gün-Gün-Günter Fink“), die beliebtesten Hits und manche scharfzüngig-lockere Moderation – dann war mit ziemlicher Sicherheit Günter Fink am Werk. In den Achtzigern war er einer der Kultmoderatoren des NDR 2 Clubs, zusammen mit Radio-Legenden wie Volker Thormählen, Uwe Bahn, Peter Urban oder Uli Harras, um nur einige zu nennen. Der gebürtige Hamburger gehörte zu einer Generation von innovativen Vollblut-Radioleuten, die schon vor dem Start des Privatfunks in Deutschland frischen Wind in den Radiomarkt brachten und vor allem junge Menschen für das schnellste Medium der Welt begeisterten.

Nach einem journalistischen NDR Volontariat und Tätigkeit bei der Berichterstattung über die Olympischen Spiele 1972 in München war Günter Fink ab 1974 freier Mitarbeiter und später fest angestellter Redakteur im NDR. Von 1981 bis 1990 prägte er Sendungen wie den NDR 2 Vormittag, NDR 2 Club, das Club-Wunschkonzert sowie die Satire-Sendung „Der Reißwolf“ mit. Auch im Fernsehen war er als Moderator und Redakteur im Einsatz, unter anderem für „DAS!“, das „Hamburg-Journal“ und „Brisant“.

Seit den Neunzigern hat er als selbständiger Journalist für verschiedene Printmedien geschrieben. Jetzt ist Günter Fink mit 70 Jahren gestorben, wie uns seine Familie bestätigt hat. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

