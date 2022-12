Marco Grühn

Geburtsdatum: 25.10.1988

Geburtsort: Bremerhaven

Bei NDR 2 seit: Oktober 2022

Bei NDR 2 präsentiere ich: Aktuelle Meldungen, mal gute und mal traurige Nachrichten, aber am liebsten lustige Geschichten.

Mein stärkster Moment: Dieses eine Mal, als ich in der Kantine keine Cola getrunken habe.

Mein schwächster Moment: All die anderen Male!

Nicht verzichten kann ich auf: Drei mal dürft ihr raten! ;)

Meine Welt wäre noch schöner ... wenn Grünkohl das ganze Jahr über so gut schmecken würde, wie im Winter!

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten ... am Schlagzeug, am Herd, vor der Bühne oder auf dem Wasser.

Noch was? Wir sitzen alle viel zu wenig am Strand. Nimm dir Zeit für Meer!